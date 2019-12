De komende zes maanden zal het maximumtarief van kaartjes voor busvervoer niet worden verhoogd. Dat heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling dit weekend bekend gemaakt.

Het ministerie bepaalt om het half jaar of er een wijziging nodig is. Vakbonden hebben gevraagd voor een tariefwijziging, maar volgens het ministerie is een verhoging op dit moment onwenselijk.

Bron: ParadiseFM