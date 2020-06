ParadiseFM | Protestanten weggejaagd met traangas

Videobeelden: Extra/Direct Media | Live updates v.a. 16.24u





Het protest bij Forti wordt stilgelegd door de politie met behulp van traangas. Het plein wordt momenteel leeggeruimd.

De protestanten verzamelden zich eerst in een grote stoet waarmee ze over de Schottegatweg richting Forti liepen. Onder de protestanten waren veel medewerkers van afvalverwerkingsbedrijf Selikor en de raffinaderij. Zij eisen dat de huidige regering opstapt, ook wilden zij graag dat Premier Rhuggenaath hen te woord zou staan bij Forti.

Dit gebeurde niet en de manifestatie op Forti werd afgebroken door de politie. De stoet laat nu spoor van vernieling achter in Punda, hierbij werd onder andere een politieauto ondersteboven gegooid.

Update 16.33: [RAVAGE] Het Riot team heeft het plein bij Forti leeggeveegd. Daarbij zijn agenten gewond geraakt toen de stakers met stenen gooiden. Ook zijn er op het plein voor Forti vernielingen aangericht. Zo is er een lantaarnpaal gesneuveld en moesten prullenbakken het ontgelden. Een steen kwam ook terecht in een etalage van een winkel in de binnenstad. De stakers hebben Forti verlaten. De sfeer blijft gespannen.

Update 15.24: [WAARSCHUWINGSSCHOT] De stakers van Isla en Selikor zijn door de poorten van Forti gebroken en staan nu voor de deur van het ministerie van Algemene zaken. Ze willen dat minister president Eugene Ruggenaath vertrekt. De stakers vielen daarbij het Riot team van de politie aan. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost.