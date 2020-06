ParadiseFM | Radiostilte ABVO

Het bestuur van de ABVO doet voorlopig geen uitlatingen in de pers over de uitspraak die de rechter eerder deze week deed.

De verkiezingen voor een nieuw bestuur in 2018 zijn volgens de rechter niet volgens de regels verlopen en moeten voor het eind van het jaar opnieuw plaatsvinden. Het huidige bestuur is het daar niet mee eens, maar laat voorlopig de woordvoering aan een advocaat over.

De rechtzaak was gestart door een deelnemer aan de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter. De deelneemster had niet gewonnen en maakte bezwaar tegen de elektronische stemming omdat die volgens de regels van ABVO niet zijn toegestaan.

Bron: ParadiseFM