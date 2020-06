ParadiseFM | Resolute verkocht voor 6 ton

Het cruiseschip Resolute is gisteren in de Curaçaose rechtszaal verkocht voor 600.000 dollar. Het bedrijf Arctica Adventure & Cruise Shipping Company Ltd. heeft het cruiseschip gekocht.

Volgens Venezuela heeft het cruiseschip in de nacht van 30 op 31 maart een boot van de Venezolaanse kustwacht geramd, waardoor het Venezolaanse schip zonk en tientallen opvarenden moesten worden gered. De boot ging naar Curaçao, daar ligt het sinds eind maart. Venezuela heeft beslag op de boot gelegd.

Bron: ParadiseFM