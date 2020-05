ParadiseFM | Ronald van Raak (SP): “Journalistiek is geen luxe, maar onderdeel van de democratie”

Het Nederlandse Tweede Kamerlid Ronald van Raak(SP) heeft Kamervragen ingediend over de persvrijheid op Curaçao. Dat vertelde hij vandaag op Paradise FM.

De vragen zijn gericht aan Raymond Knops, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit deed hij naar aanleiding van het incident gisteren op de persconferentie, waarbij vragen van enkele journalisten aan de regering geweigerd werden. Premier Eugene Rhuggenaath verklaarde dat gisteren alleen gesproken kon worden over het onderwerp ‘Onderwijs’.

Journalist Dick Drayer vertelde gisteren op Paradise FM dat journalisten weinig ruimte krijgen om vragen en te stellen op de persconferenties. Drayer: “Niemand gaat mij de mond snoeren en zo voelt dat wel op dit moment.” Luister hier het hele interview met Dick Drayer bij Nadine Roos terug:

Later die middag bleek dat een van de andere aanwezige journalisten Rick Hart door zijn werkgever Radio Hoyer 2 werd geschorst.

Van Raak besloot naar aanleiding van de beperking van de persvrijheid op Curaçao kamer vragen in te dienen. Op Paradise FM vertelde hij dat journalistiek geen luxe is, maar onderdeel van de democratie. Van Raak:”In tijden van crisis is de rol van media heel erg belangrijk. Er worden nu hele ingrijpende maatregelen genomen. Het is heel belangrijk dat journalisten daar kritische over vragen over mogen en moeten stellen.”

Van Raak wil dat zijn vragen worden beantwoord voor de Rijksministerraad volgende week woensdag besluit over een nieuwe lening aan Curaçao. Vanochtend sprak Joris Reer met Ronald van Raak over ‘De spagaat van Rhuggenaath’:

Van Raak heeft de volgende vragen ingediend:

1 Wat is uw reactie op klachten van journalisten over de beperking van de persvrijheid op Curaçao in coronatijd?

2 Deelt u mijn opvatting dat juist in tijden van crisis de vrije media een belangrijke controlerende taak hebben?

3 Deelt u mijn opvatting dat dit moet gelden voor alle landen van het Koninkrijk en dus ook voor het land Curaçao?

4 Deelt u mijn opvatting dat de financiële steun aan Curaçao gepaard mag gaan met eisen aan de persvrijheid?

5 Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het debat op woensdag 20 mei over financiële steun aan Curaçao?

Bron: ParadiseFM