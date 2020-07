ParadiseFM | Ruim 2600 reizigers uit Nederland

Sinds de grenzen 1 juli werden geopend voor Nederland zijn er meer dan 2600 mensen naar Curacao gevolgen. Dat blijkt uit cijfers van KLM en TUI.

Epidemioloog Izzy gerstenbluth zegt dat er geen nieuwe bevestigde besmettingen zijn. In totaal zijn 25 mensen positief getest en is 1 persoon overleden: de man die als eerste besmet bleek te zijn in maart.

De rest is inmiddels genezen waardoor er momenteel ook geen actieve besmettingen meer zijn op het eiland.

Bron: ParadiseFM