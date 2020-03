In 2019 vlogen ruim 384 duizend passagiers van en naar Bonaire. Dat is ruim 7 procent meer dan in 2018.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek van Caribisch Nederland bekend gemaakt.

In totaal vlogen vliegtuigen vorig jaar meer dan 25.000 keer van en naar een van de drie eilanden van Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Bron: ParadiseFM