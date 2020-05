ParadiseFM | Ruim miljoen voor voedselhulp

Duizenden families op Aruba zijn afhankelijk van voedselhulp na het uitbreken van de coronacrisis. Verschillende hulporganisaties helpen die mensen.

Niet iedereen krijgt de speciale uitkering van de overheid die is bedoeld voor mensen die hun baan zijn verloren. Dat meldt Caribisch Netwerk.

De Curaçaose presentator Jandino Asporaat heeft met zijn inzamelingsactie voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten al ruim een miljoen euro opgehaald. Volgens omroep NTR stond de teller zaterdagavond nog op 770.000 euro en is maandag het miljoen gepasseerd. Het geld is bedoeld om mensen te helpen die door de coronacrisis in nood zijn.

Bron: ParadiseFM