Een grote hoeveelheid sargassum is verwijderd vanaf de noordkust. Dat meldt het Ministerie van GMN.

Sargassum is een wier dat voor veel overlast zorgt door stank, maar waarin ook schildpadden en kleine visjes vast blijven zitten.

Ze stikken hierdoor. Een grote hoeveelheid is inmiddels weggehaald en de verwachting is nu niet dat er snel weer een nieuwe lading deze kant opkomt. De Kustwacht houdt dit in de gaten.

Bron: ParadiseFM