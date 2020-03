Een man is gisteravond laat gewond geraakt tijdens een schietpartij die plaats vond aan de Olindaweg in de buurt van een snack.

De politie onderzoekt de zaak, die nogal opmerkelijk lijkt. De man was namelijk aan het plassen op het moment dat de schoten werden gelost. De man is wel gewond geraakt, maar is niet in levensgevaar.

Bron: ParadiseFM