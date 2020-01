ParadiseFM | Sint Maarten heeft nieuwe regering

Op Sint Maarten hebben zaterdagavond de twee grootste politieke partijen een coalitie akkoord getekend. National Alliance en United People’s Party gaan samen een regering te vormen.

Ook is er al een verdeling van de ministerposten gemaakt. National Alliance won de verkiezingen van afgelopen donderdag met zes zetels. De UP behaalde vier zetels. De ondertekening van het coalitieakkoord op Sint Maarten is zeer snel na de verkiezingen tot stand gekomen.

Gouverneur Eugene Holiday had afgelopen vrijdag nog aangegeven te willen beginnen met consultatieronden om zo tot een coalitie te komen.

Sint Maarten heeft momenteel een interim-regering onder leiding van Silveria Jacobs van de National Alliance.

Bron: ParadiseFM