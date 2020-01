Bij de moord die afgelopen maandag is gepleegd in Seru Papaya is één van de slachtoffers doorzeefd met 32 kogels. Dat melden lokale media vandaag.

Al eerder was bekend dat er automatische geweren zijn gebruikt bij de moord. Bij de moord kwam een man van 36 en een vrouw van 18 jaar om het leven.

Bron: ParadiseFM