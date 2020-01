ParadiseFM | Slechts 2 vuurwerkongelukken op Curaçao

In de periode tussen 24 december en 1 januari zijn maar twee vuurwerkongelukken geregistreerd in het Curacao Medical Center.

Dat meldt de EXTRA vandaag. In één geval gaat het twee jongens van 15 en 16 jaar die gewond raakten in het gezicht en aan hun handen. In het andere geval gaat het om een kleiner incident waar geen details bekend van zijn gemaakt.

In voorgaande jaren waren er veel meer vuurwerkongevallen rond de jaarwisseling op Curaçao.

Bron: ParadiseFM