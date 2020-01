ParadiseFM | Staten krijgen akkoord met Klesch Group niet onder ogen

De Staten van Curaçao krijgen de overeenkomst met de Klesch Group die eind vorige maand werd gesloten voorlopig niet te zien.

Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath laten weten. Volgens hem is het contract dat is gesloten tussen Klesch, Refineria di Kòrsou en CRU ‘nog iets tussen de partijen onderling’.

Bron: ParadiseFM

Naschrift KKC

Intertrust Curaçao vertegenwoordigt Klesch Curaçao

Intertrust Curaçao is de lokale vertegenwoordiger van Klesch Group; van Klesch (Curaçao) nv om precies te zijn. Dat blijkt uit gegevens van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De vennootschap werd op 12 december 2019 opgericht, zo meldt het uittreksel.

Klesch Curaçao kent drie bestuurders en één procuratiehouder. De 72-jarige Amerikaanse eigenaar Allen Gary Andew Klesch is samen met de twee Britten, Ian David Slack en Philip James Kellett (beiden 49 jaar), bestuurder. Intertrust Curaçao is als procuratiehouder de lokale vertegenwoordiger.

Klesch Curaçao is op hetzelfde adres gevestigd als Intertrust: in Zeelandia Office Park aan de Kaya W.F.G. ‘Jombi’ Mensing 14 op de tweede verdieping. De doelstelling van Klesch Curaçao is kort en krachtig: ‘Aardolieraffinaderij’.

Bron: Antilliaans Dagblad