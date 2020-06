ParadiseFM | “Steun Cariben nodig, hervormingen ook”

Premier Mark Rutte reageerde vanmorgen op de aan hem gerichte brief van prominente Nederlanders. Volgens Rutte gaat de (financiële) hulp door, maar moeten er ook politieke besluiten worden genomen die goed zijn voor de lange termijn van de (ei)landen.

“Die hulp is er,” zegt Rutte tegen de NOS. “We willen solidair zijn. We vragen nu niet of de eilanden ten koste van de bevolking zware bezuinigingen doorvoeren.

Het gaat om hervormingen in pensioenstelsels en arbeidsmarktsystemen. Die liggen al te lang op de plank.”

De premier van Nederland vergelijkt de hulp aan de Caribische regio met die aan Italië, Spanje en Frankrijk. “Ik zie niet in waarom we die voorwaarden niet kunnen stellen. We hoeven toch niet alleen de portemonnee open te zetten, het is niet raar om om landen te vragen wat al zo lang moet gebeuren.”

Bron: ParadiseFM