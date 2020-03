Minister president Eugene Rhuggenaath bevestigt dat Steven Martina binnenkort weer terugkeert als minister van Economische ontwikkeling. Dat meldt de Extra vandaag.

De bedoeling is dat hij per 11 maart weer wordt aangesteld. De huidige minister, Giselle Mc William, zal dan terugkeren naar het parlement. Martina vertrok vorig jaar wegens een onderzoek naar belangenverstrengeling, in oktober werd bekend dat hij definitief niet vervolgd zou worden.

Bron: ParadiseFM