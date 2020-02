ParadiseFM | Strengere controle op vangen van beschermde vissen rond Aruba

De Kustwacht gaat rond Aruba strenger controleren op natuurbescherming zoals het vangen van beschermde vissoorten.

Dat maken zij bekend in een persbericht. In 2017 is in Aruba het landsbesluit Bescherming inheemse flora en fauna ingevoerd. In deze wet staan alle beschermde inheemse planten- en diersoorten waarvan het voortbestaan in Aruba bedreigd wordt.

Sinds 2017 geldt er een overbruggingsperiode, maar deze is nu afgelopen. Mensen die beschermde vissen, zoal de hamerhaai, karko of kreeft, vangen kunnen voortaan sancties verwachten.

Bron: ParadiseFM