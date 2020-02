De ruim 35 studenten die wonen op de Telamonstraat 43 moeten per direct de studentenwoning verlaten. Eerder deze week werd al bekend gemaakt dat er problemen zijn rondom de vergunningen van de woning.

De huisbaas Daniel Staal is toen in gesprek gegaan met het Ministirie van Economische Ontwikkeling. Toen zei Staal nog niet bang te zijn voor een daadwerkelijke sluiting van de woning.

Of de studenten later nog terug kunnen keren naar het pand is nog niet bekend.

Bron: ParadiseFM