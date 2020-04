ParadiseFM | Studenten willen naar huis

Zo’n 500 Curaçaose studenten in Nederland hebben een brief ondertekend die is gestuurd aan de gouverneur en de regering op Curaçao.

Ze willen met de brief aandacht vragen voor hun situatie. In Nederland zijn de scholen dicht en de studenten willen terug naar Curaçao, maar dat is door het inreisverbod niet mogelijk. Daarom vragen ze Curaçao om een uitzondering voor hen te maken.

Bron: ParadiseFM