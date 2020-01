Na twee weken uitstel streden gisteren 16 surfers in het kampioenschap op Playa Kanoa. De afgelopen weken was er te weinig wind en golven, maar daaraan was gisteren absoluut geen gebrek.

Tijdens de uitgegeven weerwaarschuwing code oranje surften de deelnemers op golven van 3 meter hoogte.

Bron: ParadiseFM