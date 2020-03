ParadiseFM | Terugkomst naar Curaçao goed geregeld

De terugkomst naar Curaçao voor ingezetenen die in Nederland waren, is goed geregeld. Op Schiphol wordt streng gecontroleerd of je op de vlucht thuishoort, zeggen Paradise FM-luisteraars Arjen en Jeroen.

“Een reiziger die via Curaçao naar Trinidad wilde vliegen, werd aan de gate geweigerd omdat hij niet kon aantonen inwoner van Curaçao te zijn.”

Bij aankomst op Curaçao werd aan reizigers een formulier overhandigd waar zij hun gegevens op moesten invullen en moesten laten weten of zij mogelijk in contact zijn geweest met Coronapatiënten. Mensen kregen ook een brief waarin werd verzocht om 14 dagen thuis te blijven, zeker als ze griepklachten krijgen.

“Maar het wordt in de brief niet verplicht gesteld”, aldus een verbaasde Arjen kort na zijn landing op Hato bij Elisa in Vandaag & Morgen.

Arjen een half uurtje na landing op Hato in Vandaag & Morgen.

Jeroen een dag na landing op Hato in De Paradise FM Ochtendshow met Mario.

Bron: ParadiseFM