ParadiseFM | Toerist overvallen bij de zoutpannen

Een toerist is gisterochtend op Curaçao slachtoffer geworden van een overval. Dat gebeurde toen de man aan het wandelen was in de zoutpannen bij Jan Kok.

Een nog onbekende dader bedreigde de toerist, nam hem enkele waardevolle spullen af en verwondde de man met een machete aan zijn hoofd en armen. De toerist heeft medische behandeling gehad. De politie onderzoekt de zaak.

Bron: ParadiseFM