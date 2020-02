Het Curaçaose parlement is gisteren akkoord gegaan met een wijziging in de Vergunninglandsverordening. Dat betekent dat de oude regel uit 1949 is verdwenen die discriminerend was voor vrouwen.

Volgens de regel moest er elke keer toestemming worden gevraagd aan de overheid om een vrouw aan te nemen in de horeca.

Voor mannen gold die regel niet. De huidige minister van Economische Ontwikkeling Giselle Mc William diende eind 2017 hiervoor een wetswijziging in.

Bron: ParadiseFM