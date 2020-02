De Trump-regering waarschuwt energiebedrijven die nog zaken doen met Venezuela. Reuters meldt dat vandaag.

Oppositieleider Juan Guaido is momenteel in de VS voor een bezoek aan Trump. Ondertussen waarschuwt de VS dat bedrijven met banden met Venezuela gewaarschuwd moeten zijn en de huidige sancties tegen het land maar een klein deel zijn van wat er mogelijk is.

Bron: ParadiseFM