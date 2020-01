Onbekenden hebben gisteren twee auto’s in brand gestoken in Cotticastraat vlakbij het suffisantstadion. Eén van de twee auto’s is een bedrijfswagen.

De opgetrommelde brandweer kon niet voorkomen dat beide auto’s voor een groot deel zijn uitgebrand. De technische onderzoeksdienst van de politie onderzoekt de zaak.

Bron: ParadiseFM