Op Bonaire zijn nu 180 testen afgenomen waarvan 2 positief. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna gisteravond bekend gemaakt.

Één persoon is helemaal opgeknapt, de andere herstelt goed. Ook is er nog een zaak waarbij de uitslag niet eenduidig is. Dat gaat om een persoon die onlangs in het ziekenhuis is opgenomen met een longontsteking.

Hij lijkt de symptomen van corona te hebben, maar testte al twee keer negatief.

Bron: ParadiseFM