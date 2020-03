De organisatie Union Pa Kòrsou die eerder dit jaar een manifestatie organiseerde tegen de deal die Curaçao heeft gesloten met de Klesch Group, doet een nieuwe oproep aan de bevolking.

Iedereen is welkom om aanstaande zondagmiddag om vier uur in het wijkcentrum van Koraal Specht te komen luisteren naar de plannen die de groep heeft voor een in hun ogen betere toekomst voor de raffinaderij.

De huidige deal noemen ze erg nadelig voor Curaçao.

Bron: ParadiseFM