Op Aruba zijn 200 Venezolanen in afwachting om terug te keren naar hun vaderland.

Maar door de coronacrisis is het onduidelijk wanneer ze naar huis kunnen. Ook op Curaçao is een groep Venezolanen in afwachting om terug te kunnen keren. Dat meldt de website noticiacla.com.

Bron: ParadiseFM