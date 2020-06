ParadiseFM | Verdachte mishandeling stagiaire: “Gevangenis is zwaar”

Het duo dat verdacht werd van de mishandeling van een 17-jarige Nederlandse stagiaire afgelopen augustus moest, apart van elkaar, gisteren voor de rechter verschijnen in een pro-forma zitting.

De twee worden beschuldigd van het in gevaar brengen van het leven van het meisje nadat ze haar mishandelden en van een 10 tot 15 meter hoge rots gooiden bij Kleine Knip.

De man zei tijdens de zitting het zwaar te hebben in de gevangenis. Hij zegt dat er veel problemen zijn in celblok 1 en dat zijn leven hierdoor in gevaar komt. De integrale behandeling van de zaak zal plaatsvinden op 16 oktober.

Bron: ParadiseFM