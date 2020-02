ParadiseFM | Verzoek om thuis te blijven na China-reis

De Curacao Chinese Union Foundation heeft de Chinese gemeenschap op het eiland gevraagd om na een vakantie naar China twee weken in huis te blijven.

Dat vertelt woordvoerder van de Stichting Shiktong Chang. Hij legt uit dat het risico dat ze besmet zijn met het coronavirus niet heel groot is, maar dit een voorzorgsmaatregel is: de meeste Chinezen op het eiland komen uit het Zuiden van China, Wuhan ligt in het Noorden.

De stichting zorgt tijdens de weken voor boodschappen en andere voorzieningen.

Bron: ParadiseFM