Een 22-jarige Dominicaanse vrouw die werkzaam was in Campo Alegre is spoorloos. De politie heeft haar foto en gegevens verspreid.

De vrouw verliet Campo op 9 april en is niet meer terug gekeerd. Alle andere medewerksters uit de Dominicaanse republiek zijn zaterdag terug naar huis gestuurd.

Bron: ParadiseFM