Ook vandaag zijn er geen nieuwe corona-besmettingen gemeld. De teller staat nog steeds op 14 besmettingen op Curaçao.

Eén testresultaat is nog steeds inconclusief, twee besmette personen worden thuis in isolatie gemonitord, één persoon ligt nog in het ziekenhuis.

In totaal tien mensen zijn genezen, één persoon is helaas overleden.

Bron: ParadiseFM