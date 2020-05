ParadiseFM | Werknemersbijdrage verplicht bij NOW-regeling

Ondernemers die voor de maand mei gebruik willen maken van de NOW-regeling zijn verplicht om een bijdrage van 20 procent af te leveren, berekend over het brutoloon.

Dat meldt voorzitter van de Commissie Noodfonds Covid-19 Curaçao Daisy Tyrol-Carolus in het Antilliaans Dagblad. De werknemersbijdrage is afhankelijk van het omzetverlies.

Als dat 100 procent is, moeten werknemers 20 procent bijdragen, en bij 50 procent is de werknemersbijdrage 10 procent. In april gold nog de 80/20 regel, waarin de lasten werden gedragen door de werkgever.

Bron: ParadiseFM