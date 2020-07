ParadiseFM | William Millerson onder grote belangstelling begraven

WILLEMSTAD – Oud-voorzitter van het Curaçaose parlament William Millerson is zaterdag onder grote belangstelling begraven.

De begrafenis vond plaats in het gebouw van vakbond PWFC, daar vond tijdens de begrafenis een plechtige vergadering van het parlement plaats. Behalve veel politici waren ook veel sporters aanwezig.

Millerson overleed op 20 juni van dit jaar. Als karateka maakte hij lange tijd deel uit van de Nederlandse kernploeg. Hij won in die hoedanigheid tijdens de Europese kampioenschappen karate in 1973 en 1975 een zilveren medaille. Tijdens de Wereldkampioenschappen karate in 1975 won hij een bronzen medaille.

