ParadiseFM | Yves Schoop wil monitoring hongerstakende Venezolanen

Statenlid voor de partij MAN Yves Schoop heeft gisteren met minister van Justitie Quincy Girigorie gesproken over de onlangs gestarte hongerstaking van de ongedocumenteerde Venezolanen.

Zij zitten al meer dan een half jaar vast in de vreemdelingenbarakken. Schoop, die tevens huisarts is, heeft om voortdurende medische monitoring van de hongerstakers gevraagd. Tevens heeft hij erbij de minister voor gepleit dat advocaten niet gehinderd worden in hun werk voor de Venezolanen.

Minister van Justitie Quincy Girigorie is in vergevorderd gesprek met verschillende humanitaire organisaties om opvang te bieden aan de elf ongedocumenteerde Venezolanen die al maanden vast zitten in de barakken. Dat heeft Girigorie tegen Statenlid Yves Schoop van de MAN gezegd.

Bron: ParadiseFM