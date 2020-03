ParadiseFM | Zes coronabesmettingen op Curaçao

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth bevestigde dat zojuist in een persconferentie dat er zes positieve tests zijn geweest op Curaçao.

Van de zes besmette personen is er een overleden, twee zijn er genezen van het virus en drie gevallen worden nu thuis gemonitord. Op Curaçao zijn 98 tests gedaan bij 82 personen. 113 mensen worden gemonitord, 1350 mensen zijn uit het buitenland teruggekomen en worden gemonitord in vrijwillige quarantaine.

Het gaat nog steeds alleen om mensen vanuit het buitenland, er is geen sprake van lokale besmettingen. Houd afstand, want het is niet zeker of het compleet veilig is. Er komt later meer informatie.

Bron: ParadiseFM