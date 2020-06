Parlementariërs gaan inleveren op vakantiegeld en vergoedingen

Parlementariërs gaan per 1 juli 25 procent inleveren op hun arbeidsvoorwaarden. Althans, de huishoudelijke commissie van de Staten is klaar met een voorstel dat nu gepresenteerd wordt aan de Statenleden. Nederland heeft financiële steun beloofd vanwege corona als ambtenaren en overheid op de arbeidsvoorwaarden gaan bezuinigen. Er wordt niet gemorreld aan de ruim 12.000 gulden die een parlementslid op zijn bankrekening krijgt. Wel wordt er gesneden in secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiegeld en andere vergoedingen. Donderdag praat het parlement er over.