Parool | Avondklok op Curaçao na hevige protesten

Tom Kieft

Op Curaçao is een protest tegen de regering-Rhuggenaath in plunderingen en rellen ontaard. De politie greep hard in en een avondklok werd ingesteld. Ook daarna bleef het onstuimig.

Niemand op Curaçao mocht vannacht de straat nog op. Na het uitbreken van ongeregeldheden tijdens een manifestatie van woensdagmiddag gold tot donderdagochtend een avondklok voor het hele eiland. De wijken Punda en Otrobanda zijn tot in elk geval morgenochtend afgesloten.

Net als tijdens de betogingen die al een week op Curaçao gaande zijn, begon het woensdag met een protestmars van vakbonden die het aftreden van premier Eugene Rhuggenaath eisen. De eerst vreedzame mars escaleerde toen betogers de toegangspoort tot Fort Amsterdam, waar de regering zetelt, forceerden. Het kabinetsgebouw waarin Rhuggenaaths kantoor zich bevindt, werd bestormd. Oproerpolitie wist hen te verdrijven en gebruikte traangas om het plein schoon te vegen.

De kous was daarmee voor de betogers niet af. Het protest verplaatste zich, een spoor van vernieling achterlatend, naar een groot parkeerterrein. Daarbij werden winkels geplunderd en vuilnisbakken en een politieauto in brand gestoken. Ook de auto van de premier moest het ontgelden.

Premier Rhuggenaath sprak van ‘een trieste dag’. Volgens hem hadden de betogers afspraken niet nageleefd. In een persconferentie liet justitieminister Quincy Girigorie weten dat de korpschef zijn ontslag heeft ingediend. De betogers hadden het regeringsplein nooit mogen betreden en dat viel de korpschef volgens Girigorie aan te rekenen.

Niet iedereen straffen

De boodschap was aanvankelijk dat alleen twee wijken in de binnenstad werden afgesloten, omdat het niet de bedoeling was dat de hele bevolking gestraft zou worden voor iets waarvoor ‘een groep van 150 à 200 mensen’ verantwoordelijk was. Toen de onrust voortduurde en zich verspreidde naar andere buurten, werd besloten een avondklok voor het hele eiland in te stellen. Vannacht zijn nog vele branden gesticht.

Sinds vorige week is Curaçao het toneel van felle protesten. De economie van het eiland stond al voor de coronacrisis op instorten, maar sinds de lockdown is de helft van de inwoners afhankelijk van voedselhulp. De grenzen gaan begin juli weer voorzichtig open, maar gevreesd wordt dat het jaren kan duren tot de cruciale toerismesector is hersteld.

Bendeleden

De roep om Rhuggenaaths aftreden wordt breed gedragen. Veel betogers, waaronder jongerengroepen, protesteren vreedzaam, maar volgens minister Girigorie hadden woensdag bendeleden zich bij het protest aangesloten.

De protesten richten zich ook deels tegen Nederland. Curaçao heeft zich, net als Aruba en Sint-Maarten, tot Nederland gewend voor steun. Den Haag heeft echter strenge voorwaarden gesteld aan die pakketten voor de eilanden. Rhuggenaath wees dus woensdag ook maar weer naar Nederland als de reden voor de pijnlijke bezuinigingen.

Bron: Parool.nl