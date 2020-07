Parool | Premier Curaçao: ‘We willen graag overleg’

Bob van Huet

De Rijksministerraad praat vrijdag over coronasteun voor Curaçao. Nederland wil best helpen, maar alleen onder strenge voorwaarden. Niet de juiste weg, vindt de Curaçaose premier Eugène Rhuggenaath.

Vervroegd pensioen

Wat er ten minste is bereikt, is dat het ambtenarenapparaat niet groter werd, zegt Rhuggenaath niet zonder trots. De premier heeft wetgeving klaarliggen voor het vervroegd vrijwillig uittreden van ambtenaren die normaal op hun 60ste met pensioen gaan. Dat betreft een relatief grote groep ambtenaren die deels niet worden vervangen.

“Covid heeft ons geleerd – met iedereen thuis – dat het ook anders kan. Want alle overheidsdiensten gingen wel door. Daarom hebben we besloten dat drie ministeries voortaan samen moeten werken voor een structurele operationele kostenverlaging van 10 procent. Maar laten we ook ­leren van het verleden. In de jaren negen­tig is eerder bezuinigd, midden in een recessie, en dat heeft geleid tot een vlucht van mensen naar Nederland. Dat willen we niet, dan schuif je het probleem van het ene land naar het andere. We moeten hier echt alles op maat doen.”

Anders kunnen de spanningen hoog oplopen, wil hij er maar mee zeggen. In Willemstad bestormde een woedende menigte het regerings­gebouw Fòrti en moest het kabinet in veiligheid worden gebracht. Politieke tegen­standers stuurden daarop Facebookberichten de wereld in dat premier Rhuggenaath naar Bonaire was gevlucht. “Fake news. Ik was ­gewoon op het eiland. Ik had mijn prioriteiten op de juiste plek.”

Erger nog dan het vandalisme en de winkelplunderingen is misschien wel de imagoschade van de rellen, vreest Rhuggenaath. Juist op een moment dat de zo belangrijke toeristenindustrie zich klaarmaakt om na maanden van covidbeperkingen weer open te gaan, zit het eiland niet te wachten op beelden van auto’s die op de kop worden gezet.

Beeldvorming

Curaçao heeft nog een probleem met beeldvorming dat soms vanuit de Tweede Kamer en soms vanuit de eigen gemeenschap wordt versterkt; namelijk dat alle politici corrupt zijn. Rhuggenaath zegt dat hij dat beeld wil corrigeren. “Waar corruptie opdook, heb ik dat bestreden. Ik heb persoonlijk aangifte gedaan van corruptie bij de raffinaderij, wat tot veroordelingen heeft geleid. Ook bij de Centrale Bank zijn mensen veroordeeld. Mijn voorganger is veroordeeld en zit nog steeds in de gevangenis. Dus over wie hebben we het.”

