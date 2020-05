PB | 3000 app-berichten naar de Voedselbank in twee dagen

Vanaf het moment dat de Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao op 10 april met de Voedselbank van start gingen en het WhatsApp nummer 529 1919 voor het doen van voedsel aanvragen bekend werd, liep het storm. De vrijwilligers die de registraties deden werden overstelpt met hulpvragen.

Het WhatsApp-team werkt volgens een strakke procedure. Hierdoor kunnen ze iedereen snel te woord staan en alle gegevens noteren. Het team bestaat uit zes vrijwilligers die door de lockdown vanuit huis al hun tijd besteden aan de verwerking van gegevens. Aandacht voor het eigen gezin is er even niet bij.

“Ik had nooit gedacht dat er zoveel mensen tegelijk in nood zitten. Binnen twee dagen hadden we bijna 3000 aanvragen van gezinnen binnen gekregen”, aldus vrijwilliger namens Kòrsou Solidario i Duradero voor de Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao (SHC) en team-coördinator van de aanvragen voor voedselpakketten.

“Tijdens het registreren vertellen de mensen over hun leefsituatie. Hartverscheurend. Al deze berichten geven ons wel de kracht om nog harder te werken.

Bij het aanmelden vragen wij een aantal gegevens die nodig zijn voor een goede verdeling van de voedselpakketten. Zoals, adres, wijk, naam, telefoonnummer, sedulanummer, aantal personen op het adres, aantal minderjarigen. We zien dat veel aanvragen gedaan worden door buren of kennissen. Aan het eind van de dag worden alle complete aanmeldingen in de database geëvalueerd en gecontroleerd of ze ook niet in een ander bestand zijn geregistreerd.

Tot vorige week kwamen er nog dagelijks 350 aanvragen binnen, terwijl we maar 250 per dag geheel afgerond met alle gegevens konden doorgeven aan de Voedselbank. Dagelijks verliezen mensen hun baan en hebben géén andere keuze dan een voedselpakket aanvragen.

Voordat het platform Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao startte met de voedselpakketten zijn er afspraken gemaakt hoe de bestaande adressen met informatie van elke organisatie gedeeld kon worden. Niet elke organisatie had een digitale adres-administratie.

Voor dit adresbeheer heeft Ictual Connected Solutions in een paar dagen tijd een database gebouwd waarmee nu alle adressen van SHC beheerd worden met waarborg van privacy. De individuele aanvragen via 529 1919 worden hierbij aangevuld. Met deze database kan distributie ook georganiseerd worden waarbij iedereen zo snel mogelijk geholpen wordt.

Vanaf dinsdag 28 april is SHC voor de aanvragen overgestapt op een callcenter van Odd-Networks. Als de aanvrager nu via WhatsApp 529 1919 zich aanmeldt ontvangt deze een link. Hiermee krijgen ze contact met het callcenter. Door deze werkwijze is de capaciteit en daarmee de verwerkingssnelheid vergroot.

Coördinator van het callcenter:

“Voorheen werd er alleen maar geappt en liep het systeem soms vast of waren de mensen radeloos. Nu gaat het makkelijker, men moet wel zijn chat schrijven, maar de verwerking gaat veel sneller en kunnen we verschillende aanvragen zelfs tegelijk doen. We beginnen ook met te vragen hoe hun situatie is en vooral om in de chat te blijven anders moeten ze opnieuw beginnen. We kunnen nu ook meteen zien of de aanvraag al gedaan is door een ander of dat het adres al via een van de andere organisaties al is aangemeld. Als een adres al bij één van de aangesloten organisaties bekend is dan wordt het adres in onze database ontdubbeld. Ben je eenmaal geregistreerd dan hoef je dat niet weer te doen.”

Het callcenter werkt in totaal met 29 getrainde vrijwilligers, die elk in shifts werken van drie uur en tijdens elke shift zijn drie operationeel. Een aanvraag is nu in drie minuten in de database opgenomen. Het callcenter is van 9:00 tot 21:00 uur, 7 dagen per week, bereikbaar. Gemiddeld komen er nu 100 nieuwe aanmeldingen per dag binnen.

Bij de Voedselbank worden de adressen nog een keer gecontroleerd en geëvalueerd. Vervolgens wordt een selectie per samenwerkende organisatie uitgedraaid die ze zelf ophalen en distribueren. De individuele aanvragen worden opgehaald en geleverd door vrijwilligers van FKP, Ban Huntu (ex-Mariniers) en Scounting Antiano).

Op dit moment worden er 2.500 pakketten per week geproduceerd en zijn er vanaf 10 april door de Voedselbank alléén in totaal 7.850 pakketten bezorgd op de adressen. Het streven is dat elke aanvraag nu binnen een week een pakket ontvangt. Een voedselpakket is samengesteld voor een gezin van vier personen waarvan twee kinderen. Op adressen worden daarom soms meer pakketten bezorgd, want dan zijn er meer gezinnen woonachtig op één adres.

Vrijwilliger: “Het is hard werken maar het geeft veel voldoening, zeker als je met een goed gestructureerde database en een soepel lopend callcenter mag werken, want nu kunnen we sneller mensen helpen.”

Coördinator: “Het is ontzettend mooi dat je via de app ervaart dat mensen elkaar helpen en ook het voedselpakket met elkaar delen. Je hoort hartverscheurend verhalen. Dan realiseer je je hoe groot de nood is.”

Door de tomeloze inzet van de registratieteams heeft inmiddels het grootste deel van de gezinnen die een aanvraag hebben gedaan bij de Voedselbank een voedselpakket ontvangen. Inmiddels staat de teller van het aantal voedselpakketten die de Voedselbank heeft geproduceerd op 7.850.

Bron: PERSBERICHT Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao