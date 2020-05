PB | Aruba begint goed met re-activering van interne economie

ORANJESTAD – Premier Evelyn Wever-Croes heeft in de persconferentie van afgelopen woensdag het goed nieuws gegeven dat de regering begonnen is met de reactivering van de economie en meteen de juiste stap heeft genomen: bescherming van 16 natuurgebieden.

Het betreft de volgende gebieden:

1. California Duinen

2. Saliña Tierra del Sol

3. Saliña Malmok/ Saliña Serka

4. Saliña Palm Beach/Plas The Mill Resort

5. Bubali Plas

6. Sero Teishi

7. Ramsar gebied: Spaans Lagoen en Mangel Halto

8. Rooi Bringamosa

9. Rooi Taki

10. Rooi Manoonchi

11. Rifeilanden Oranjestad

12. Gebieden met mangroven (Cay, Parkietenbos, Isla di Oro/Mangel Halto, Commandeursbaai)

13. Rooi Lamoenchi

14. Saliña Savaneta

15. Rif van San Nicolas tot Oostpunt

16. Strip (oost) Seroe Colorado Baby Beach tot aan Boca Grandi.

Eerder deze week ondertekende de Minister van Infrastructuur Marisol Lopez-Tromp het landsbesluit.

“Wij werken aan een nieuwe en duurzame ontwikkeling van ons Land, en om dit te bereiken moet je eerst aangeven welke de kaders zijn, en met name welke de limieten zijn waar ontwikkeling en natuur elkaar tegen komen.”

Wij hebben 16 natuurgebieden nu wettelijk als beschermde gebieden aangemerkt. Wij vinden dat hiermee de eerste belangrijke stap gedaan is in de definiering van ons nieuw economisch model, duurzaamheid.

Nu dat we de kader hebben vastgesteld, zullen investeringsprojecten gaan opstarten. De commissie belast met de ‘fast track’ projecten heeft een en ander in kaart gebracht en heeft geconstateerd dat er veel interesse is van buitenlandse investeerders om in Aruba te investeren.

Wij hebben er vertrouwen in dat we de economie weer op poten kunnen zetten en daarbij het juiste balans kunnen vinden tussen natuurbescherming en ontwikkeling” aldus Premier Evelyn Wever-Croes.

Bron: Persbericht Kabinet Wever-Croes