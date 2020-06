PB | Crisisteam kiest beveiliging en ‘crowd management’ bedrijf gebaseerd op ervaring en expertise

WILLEMSTAD – Na 6 mei bleek het dat de uitvoering van de preventiemaatregelen om het verspreiden van COVID-19 tegen te gaan, succesvol is verlopen. Hierdoor heeft de overheid het versoepelingsproces gestart.

Dit betekent dat onder andere het repatriëringsproces voor ingezetenen die in het buitenland zijn gestrand, ook van start is gegaan. Het criteria waaraan men moet voldoen is niet alleen een terugkeer ticket, maar ook een 14-daagse quarantaine proces dat doorgelopen moet worden. Het crisisteam heeft de beslissing genomen om een beveiligingsbedrijf in te huren om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de quarantaine regels houdt.

TExperience werd gekozen door hun ervaring op het gebied van ‘crowd management’ bij grote evenementen zoals ‘Kaya Kaya’. Ministerie GMN en andere ministeries hebben ook al een goede ervaring met de professionele wijze waarop dit bedrijf adviezen geeft en andere bedrijven ondersteunt met ‘social distancing’. In het kader van de verplichte quarantaine is genoemd bedrijf verantwoordelijk voor administratie, logistiek en beveiliging bij de quarantaine verblijfplaatsen.

Momenteel zijn er een totaal van 500 mensen in quarantaine verdeeld onder meer dan 15 hotels. 24-uur toezicht is hiervoor nodig. Het personeel van alle hotels hebben instructies en trainingen gehad hoe om te gaan met deze situatie. TExperience werkt nauw samen met bijvoorbeeld de verschillende hotels, ABC Busbedrijf, CTB, Immigratie, Douane, CAP, Buitenlandse Betrekkingen, ESF-6 en de afdeling Epidemiologie van het Ministerie GMN om een substantiële bijdrage te leveren aan de quarantaine organisatie.

In verband hiermee bedankt het crisisteam eenieder die het quarantaine proces heeft doorlopen en die dankbaarheid getoond heeft voor de professionele manier waarop het proces werd uitgevoerd.

Bron: Persbericht Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur