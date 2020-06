PB | Daily Meal Program stopt met dagelijkse warme maaltijden

Het Daily Meal Program (DMP) is helaas genoodzaakt om te stoppen met het dagelijks bereiden van warme maaltijden. Deze week zijn de laatste maaltijden afgeleverd voor de mensen die het hardst getroffen zijn door de Corona Crisis. Er zijn onvoldoende financiële middelen om het project te kunnen voortzetten.

Tijdens de acute noodsituatie de afgelopen 2 maanden is DMP er in geslaagd ruim 18.000 maaltijden te verzorgen. Alle kosten, ruim 150.000 gulden, zijn voor het grootste deel gedragen door initiatiefnemer DeliNova. Hiernaast zijn commerciële en particuliere donaties gebruikt om het project te kunnen opschalen naar 320 maaltijden per dag.

Een verzoek bij het Rode Kruis Curaçao om in aanmerking te komen voor de uit Nederland afkomstige humanitaire steun (ruim 14 miljoen gulden) is zonder overleg en zonder enige motivering afgewezen.

“We hebben derhalve geen andere keuze, dan de dagelijkse verzorging van de maaltijden te beëindigen”, aldus Sandra In ‘t Veld van DMP. “We hopen van harte dat de zorg voor onze groep hulpbehoevenden door het Rode Kruis Curaçao, Krus Kòrá Kòrsou per direct zal worden overgenomen. Niettemin zal het DMP doorgaan met haar goede werk. Wij bedanken de restaurants en distributeurs voor hun fantastische hulp en inzet de afgelopen maanden.”

DMP zal zich nu gaan richten op de zelfredzaamheid van de bewoners van

Curaçao. DMP biedt in samenwerking met verschillende Sentro di Bario (wijkcentra) mensen zonder kookfaciliteiten, de mogelijkheid om in deze buurthuizen samen te leren koken met gezonde ingrediënten. Hierdoor biedt DMP niet alleen noodhulp, maar bevordert zij tevens de betrokkenheid, leefbaarheid en algehele gezondheid in de woonwijken. De kosten voor de verse ingrediënten zullen worden gefinancierd vanuit particuliere donaties.

Hiermee hopen we te kunnen blijven bijdragen aan een beter, duurzaam en zelfvoorzienend Curaçao.

Bron: Daily Meal Program