PB | Extra rescue flight TUI fly naar Amsterdam op 24 maart

Als gevolg van de Corona-crisis en de beperkende maatregelen die de Nederlandse en vele andere regeringen hebben opgelegd, zijn wij helaas genoodzaakt om onze vluchtoperatie stil te leggen per 23 maart.

Wij realiseren ons dat nog een aantal mensen een ticket naar Amsterdam heeft en daarom is er toch een extra rescue flight (OR 8366) op 24 maart ingezet om passagiers van Curacao naar Amsterdam te vliegen.

Mensen die al in het bezit zijn van een ticket naar Amsterdam en op korte termijn zouden moeten vertrekken, zijn benaderd per sms, email en telefoon. Degene die dat wensten, hebben inmiddels een plaats op deze extra vlucht van 24 maart. Er zijn nog veel plaatsen over en graag roepen wij u op, dat wanneer u in het bezit bent van een TUI fly ticket, voor een reisdatum vanaf vandaag, om naar de luchthaven te komen voor de standby lijst.

U hoeft alleen uw ticket en uw paspoort mee te nemen, er worden geen extra kosten gerekend. Wilt u nog naar Nederland reizen, dan bieden wij u deze, voorlopig laatste, vlucht aan op 24 maart. Meld u zich niet later dan 6.00 uur op HATO airport. U hoort 1,5 uur voor vertrek of er plaats beschikbaar is en u aan boord kunt gaan.

Bron: Persbericht TUI Dutch Caribbean/Area Management Aruba, Bonaire & Curacao