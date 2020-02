PB | Gijsbertha bezoekt ‘ICE London’ met ambitieuze goksectorplannen

Willemstad – Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha heeft in het kader van het herstructuren en optimaliseren van de Curaçaose kansspelsector, op uitnodiging van de Gaming Control Board ICE LONDON bezocht van 3 tot en met 6 februari 2020. ICE LONDON is de grootste conferentie en tradeshow op het gebied van kansspelen.

De meer dan 35.000 bezoekers aan ICE LONDON kunnen gebruik maken van dit platform om de nieuwste innovaties in alle kansspelgerelateerde sectoren te ontdekken. Met meer dan 9000 dienstverleners in gaming en meer dan 150 landen vertegenwoordigd op de beursvloer, biedt deze tradeshow dan ook een ongeëvenaard en wereldwijd platform om nieuwe zakelijke- en partnerschapsmogelijkheden te vinden.

ICE LONDON biedt met ICE VOX tevens een breed scala aan trainingsmogelijkheden. Via de speciale ‘International Legislator’s Agenda’ kon de delegatie netwerken en van gedachten wisselen met beleidsbepalers, wetgevers en toezichthouders uit andere landen.

Minister Gijsbertha heeft op 15 februari 2019 de Gaming Control Board benoemd als de toezichthouder op alle kansspelen voor wat betreft de naleving van de Landsverordering Melding Ongebruikelijke Transacties en de Landsverordening Identificatie bij Dienstverlening.

Het toezicht op de naleving van de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen en de bevoegdheid tot vergunningverlening zullen op korte termijn ook worden neergelegd bij de Gaming Control Board.

In november 2019 heeft het Wereldforum van de Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Curaçao gekwalificeerd als “Largely Compliant” omdat het voldoet aan de internationale normen van transparantie en uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden.

Ook het per 1 januari 2020 door Minister Gijsbertha ingevoerde en door de Europese Unie en de OECD goedgekeurde stelsel van territorialiteit voor de winstbelasting biedt economische kansen voor Curaçao nu ook stakeholders binnen de internationale gaming industrie die zich in Curaçao met een reële aanwezigheid vestigen en in voldoende mate werkgelegenheid aan lokale personen verschaffen en investeren in substance, gebruik zullen kunnen maken van de uitsluiting van buitenlandse winst van winstbelastingheffing.

Minister Gijsbertha:

‘De kansspelsector en het kansspelbeleid moeten worden gemoderniseerd, zodat mensen die lokaal of online hiervan gebruik willen maken dat bij een legale en betrouwbare aanbieder kunnen doen. De combinatie van adequate regulering, transparantie en het fiscaal stelsel van territorialiteit en substance, bieden enorme kansen voor Curaçao om deze sector uit te bouwen tot een belangrijk economische pilaar’.

Het doel van Minister Gijsbertha om de integrale regulering van en het toezicht op de volledige kansspelsector in en vanuit Curaçao met grote voortvarendheid te realiseren is zowel ter bescherming van de speler en de legale kansspelaanbieder en om Curaçao zo spoedig mogelijk klaar te stomen voor de Mutual Evaluation in 2022 door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF).

Daarnaast zal verbeterde regulering van de gaming sector Curaçao internationaal positioneren als een betrouwbare en transparante jurisdictie en de economische groei in de vorm van directe en indirecte werkgelegenheid, lokale substance en het genereren van deviezen bevorderen.

Op de foto: Minister Gijsbertha en de Curaçaose delegatieleden tijdens ICE LONDON.

Bron: Persbericht Ministerie van Financiën