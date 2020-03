PB | ‘Grens Aruba en Venezuela blijft dicht’

ORANJESTAD — De regering van Aruba heeft besloten tot verlenging van de grenssluiting Aruba-Venezuela met in ieder geval nog drie maanden. Daarna wordt overwogen of de grenssluiting weer zal worden verlengd en voor hoelang.

In februari 2019 heeft Venezuela eenzijdig de grens met Aruba, Bonaire en Curaçao gesloten. In mei 2019 heeft Venezuela de grens weer geopend, maar alleen met Aruba. Premier Evelyn Wever-Croes besloot op dat moment om de grens tussen Aruba en Venezuela meteen te sluiten, eerst voor een maand, dat daarna enkele malen is verlengd tot en met heden.

“De beslissing om ingaande 10 maart 2020 de grenssluiting te verlengen is mede ingegeven door de risicio’s van het Corona Virus, waardoor wij zorgvuldiger moeten zijn”, aldus de Premier.

Eerder deze week vonden gesprekken plaats in Curaçao met delegaties van Aruba, Curaçao en Bonaire over een mogelijke grensopening, maar Aruba is daar zeer voorzichtig mee. Eerst wil Aruba zien dat Venezuela de crisis in eigen land het hoofd biedt.

Aruba blijft proberen het hoofd te bieden aan de problemen die worden veroorzaakt door de crisis Venezuela.

“Het is niet makkelijk, zeker niet nu met de bedreigingen van het Corona virus. Maar wij blijven zo goed mogelijk de dagelijkse uitdagingen aanpakken. Het Venezuela-dossier neemt een groot beslag op de agenda van de Minister van Justitie en van mij, terwijl er ook andere uitdagingen zijn die de aandacht behoeven. In ieder geval gaat het op financieel gebied beter in Aruba, nu wij vorig jaar het jaar hebben afgesloten met een eerste begrotingsoverschot in jaren.

Er zijn dus ook ‘success stories’, en daar werken we naar toe, om meer successen voor Aruba te boeken”, aldus Premier Evelyn Wever-Croes.

Bron: persberich kabinet Wever-Croes