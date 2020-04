PB | Koning Willem Alexander, van harte gefeliciteerd namens bevolking Aruba!

ORANJESTAD – Premier Evelyn Wever-Croes: “Vandaag 27 april, wordt in alle landen van het Koninkrijk de verjaardag van Koning Willem Alexander gevierd, 53 jaar. Namens de bevolking van Aruba wens ik Koning Willem Alexander te feliciteren, en wens ik hem nog vele gezonde en gelukkige jaren toe.

Dit jaar is de viering van Koningsdag anders. Normaliter, ter ere van Koningsdag, worden burgers erkend voor loffelijk en vrijwilligers werk dat ze doen in onze maatschappij. En in Aruba verrichten vele burgers heel belangrijk en mooi vrijwilligerswerk. Van velen weten we niet eens dat ze dit doen, zo goed doen ze het. Dit jaar heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander 17 burgers van Aruba erkend met een koniklijke onderscheiding, 6 als “Ridder in de Orde van Oranje Nassau” en 11 als “Lid in de orde van Oranje Nassau”.

“Ridder in de Orde van Oranje-Nassau”:

• Jacob Bult

• Peter Paul Michael Theodoor Hermans

• Imy Josephine Cecile Heinze-Lasten

• Alexander Maarten Nieuwmeyer

• Olga Josefina Buckley

• Jan Willem van Nes

“Lid in de Orde van Oranje-Nassau”:

• Sebastian Israel Falcon

• Elizabeth Phillis Craigg

• Reuben Laurence Craigg

• Maria Louisa Croes

• Rolando Juan Croes

• Edwardo Fernando de Graf

• Jacobo Dominico Henriquez

• Swinda Anastacia Thiel

• Elba Lucilda Hirschfeld-Smith

• George Jozef Geerman

• José Bernardino Andrade do Salâo

Deze personen zijn door anderen voorgedragen voor het vrijwilligerswerk dat ze doen, en de voordrachten zijn beoordeeld in Nederland. Afgelopen vrijdag kreeg elk van deze personen van de Gouverneur van Aruba dhr. Alfonso Boekhoudt te horen dat zij en het werk dat ze doen zijn erkend met een koninklijke onderscheiding.

De uitreiking van de oorkonde zal op een later tijdstip plaatsvinden, na de corona crisis. Ik wil deze 17 personen nu al van harte feliciteren met de onderscheiding , en namens de regering van Aruba dank ik u voor het mooi en belangrijk werk dat u vrijwillig verricht, om anderen te helpen. Ik hoop dat deze onderscheiding ook anderen mag inspirieren om meer vrijwilligerswerk in Aruba teweeg te brengen, zeker in deze moeilijke tijden waarbij wij ons meer voor de minder toebedeelden moeten inzetten. En ik hoop dat wij voor volgend jaar meer voordrachten zullen zien van de andere personen die ook heel belangrijk en mooi vrijwilligerswerk verrichten, en die nog niet zijn erkend voor dit werk. Ik weet dat niemand vrijwilligerswerk doet om erkend te worden, maar een koninklijke onderscheiding is zeker een grote eer, pabien, gefeliciteerd.

Koning Willem Alexader, net als zijn moeder prinses Beatrix, dragen ons eiland Aruba een warm hart toe. De Koning leeft met ons mee in deze moeilijke tijd, en begrijpelijk ook omdat deze corona crisis wel de ernstigste crisis is die het hele Koninkrijk tegelijkertijd aantast.

Het zijn deze momenten dat de warme banden binnen het Koninkrijk gevoeld worden, zeker op het moment dat Nederland als eerste te hulp schoot. Al 3 weken geleden heeft de Rijksministerraad een zachte lening voor Aruba goedgekeurd van Afl. 42.8 mm. 2 weken geleden stuurde Nederland 12 Intensive care units naar Aruba en onze IC-capaciteit is nu op 33.

Vorige week keurde de Rijksministerraad humanitaire hulp voor Aruba, Curacao en Sint Maarten van 32.5 mm euro voor 3 maanden, en deze week behandelt de Rijksministgerraad het verzoek van Aruba voor liquiditeitssteun om zo de projecten van financiele bijstand aan werkgevers en werknemers te kunnen realiseren. Hiervoor zijn wij zeer erkentelijk en dankbaar.

Elke crisis brengt met zich nieuwe mogelijkheden en dankzij de steun binnen het Koninkrijk en op eigen kracht kunnen wij werken aan een betere toekomst voor onze burgers.

Wij wensen Koning Willen Alexander nog vele gezonde en gelukkige jaren toe, in het samenzijn van zijn meest dierbaren, koniging Maxima, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, prinses Beatrix en de hele familie.

Masha masha pabien, van harte gefeliciteerd.

Namens de bevolking van Aruba wens ik Koning Willem Alexander te feliciteren en wens ik hem nog vele gezonde en gelukkige jaren toe.”

Bron: Persbericht Kabinet Wever-Croes