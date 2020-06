PB | Kunuku Aqua Resort vanaf 1 juli weer dagelijks geopend

Vanaf 1 juli is Kunuku Aqua Resort weer dagelijks geopend uitsluitend voor haar lokale gasten. Het plezier voor jong en oud kan weer beginnen bij het enige echte Aqua FunPark van Curaçao!

Afgelopen mei 2020 heeft Kunuku Aqua Resort besloten om zich aan de regering beschikbaar te stellen als quarantaine hotel voor terugkerende residenten. Op 10 mei ontving Kunuku Aqua Resort de eerste terugkeerders uit Amerika, en 2 dagen later werd een groep residenten uit Nederland welkom geheten. Alle terugkerende residenten hebben 2 weken in quarantaine doorgebracht en zijn gelukkig allen gezond gebleken aan het eind van die periode. Daarom is de groep uit Amerika op 24 mei en de groep uit Nederland op 26 mei door hun dolblije familieleden opgehaald en huiswaarts gekeerd.

Kunuku Aqua Resort heeft daarna geen quarantaine gasten meer ontvangen, maar besloten om van de nood (sluiting door corona) een deugd te maken: er is groot onderhoud gepleegd en innovatie doorgevoerd. Directie en medewerkers zijn dagelijks bezig geweest met deep clean, schilderwerk en updaten van diverse bedrijfsonderdelen. Het resort is niet alleen weer tiptop schoon en mooi gemaakt, het Aquapark is uitgebreid tot een AquaFunpark met de komst van nieuwe, opblaasbare glijbanen, botsauto’s en de razendsnelle “The Beach Party Ride”!

Sinds 1 juni opende Kunuku Aqua Resort haar deuren alweer in de weekends voor dagpassen en weekend verblijf, maar vanaf 1 juli is het resort weer dagelijks geopend, met fantastische aanbiedingen, uitsluitend voor lokale gasten.

Kies een verblijf van 3 nachten in een heerlijk ruim appartement met 6 personen voor maar NAF 1199,-, of boek 2 nachtjes een hotelkamer voor minimaal 2 personen, inclusief ontbijt, voor maar NAF 105/volw. en NAF 61,25/kind.

Kijk op de website www.kunukuresort.com voor meer informatie en boek via email [email protected]

Kunuku Aqua Resort is dus weer helemaal klaar voor genietmomenten voor jong en oud, met geweldige AquaFun, heerlijke drankjes en gerechten, en prachtige kamers.

Bron: Persbericht Kunuku Aqua Resort

Naschrift KKC

Knipselkrant Curacao ondersteunt lokale restaurants, hotels en resorts op weer op te benen te komen na een heftige coronaviruscrises. Hebt u een leuke aanbieding of wilt u toeristen en lokaliteiten laten weten dat u de deuren weer gaat openen? Stuur ons voor 1 juli 2020 een mailtje met een mooie foto en wij plaatsen uw persbericht gratis.