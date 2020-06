PB | Nederland legt Aruba draconische voorwaarden op

Volgens het College Aruba financieel toezicht (CAft) voldoet Aruba aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de derde tranche liquiditeitssteun in de vorm van een zachte lening. Volgens het CAft is de liquiditeitssteun Afl 204 miljoen. De aanvraag van Aruba wordt aanstaande vrijdag in de Rijksministerraad behandeld. Het lijkt op eerste oogopslag dus een eenvoudige zaak.

Maar in de Covid crisis is blijkbaar niets eenvoudig. Immers, reeds op 18 mei heeft de RMR aangekondigd dat Aruba, Curacao en Sint Maarten een nieuwe “entiteit” moeten accepteren om uiteindelijk op 3 juli in aanmerking te komen voor de liquiditeitssteun. Echter, tot de dag van vandaag heeft Nederland niet uit de doeken gedaan wat deze entiteit en dus deze voorwaarde precies inhoudt. En de landen Aruba Curacao en Sint Maarten hebben nog maar drie (3) dagen de tijd om het voorstel te bestuderen en te accepteren. Dit is op zijn zachts uitgedrukt onbehoorlijk.

Als donderslag bij heldere hemel werd Aruba deze week aangezegd dat er een tweede voorwaarde wordt gesteld aan de derde tranche: Aruba moet instemmen met toetreding tot de Rijkswet Financieel Toezicht. Dit is zeker voor Aruba, niet niks. Nederland heeft nog niet onderbouwd waarom deze staatkundige hervorming net nu moet plaatsvinden, te midden van de ernstigste crisis die Aruba ooit heeft meegemaakt. En daarboven op krijgt Aruba slechts drie (3) dagen de tijd om dit ongefundeerde, ongehoorde staatskundige hervorming te slikken.

Ondanks de crisis heeft Aruba bewezen zelf en met daadkracht de uitdagingen aan te pakken, en is Aruba bezig met een economisch herstelplan gebaseerd op innovatie. Kabinet Wever-Croes heeft een begrotingstekort van Afl 440 miljoen omgevormd tot een begrotingsoverschot van Afl 44 miljoen.

Aruba staat onder toezicht van het Caft onder de landsverordening Aruba financieel toezicht (Laft).

Het dan ook onbegrijpelijk en eigenlijk ongehoord dat een land dat vóór de Covid crisis succesvol was in het op orde brengen van de overheidsfinancien nu te forceren onder een Rijkswet RFT die mislukt is en die de economieën van Curacao en Sint Maarten kapot hebben gemaakt, aldus het IMF.

Premier Rutte verklaarde dat de voorwaarden van Nederland geen bezuinigingen zijn maar hervormingen. Maar deze specifieke staatskundige hervorming is voor Aruba funest, zowel financieel als macro economisch.

En wat gebeurt als Aruba deze voorwaarden niet accepteert? Dan krijgt Aruba de reeds door de CAft goedgekeurde liquiditeitssteun niet.

De vraag blijft waarom Premier Rutte Aruba kapot wil maken. Is dit wraak voor de strijd van Betico Croes in de jaren 80 voor meer autonomie voor Aruba?

Bron: Persbericht kabinet Wever Croes