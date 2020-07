PB | Nederland legt Aruba rijkswet financieel toezicht op

ORANJESTAD – Aruba is op 1 januari 1986 uit de Nederlandse Antillen getreden, en is sindsdien een autonoom land binnen het Koninkrijk. Toen Aruba uit de Antillen stapte, kreeg Aruba geen schuldsanering. Aruba had geen geld om als autonoom land op te starten en kreeg van Nederland geen cent geleend.

Erger nog, Aruba moest blijven bijdragen aan het Solidariteitsfonds ten behoeve van de kleinere eilanden in de Nederlandse Antillen. Aruba heeft niet geklaagd, en heeft met vreugde en trots bijgedragen aan het fonds.

Toen Curacao en Sint Maarten uit de Antillen stapten kregen zij schuldsanering, door de Rijkswet Financieel Toezicht (RFT). Het solidariteitsfonds bestond niet meer.

Nu, temidden de COVID-crisis, legt Nederland Aruba de RFT op. Redenen worden niet gegeven. In Aruba bestaat financieel toezicht sinds 2014, na financieel wanbeleid van de voormalige regering onder leiding van Mike Eman (AVP/CDA). Dat financieel toezicht werd pas aangenomen nadat Eman in een mislukte hongerstaking was gegaan, en de Nederlandse premier Mark Rutte uitschold voor uitbuiter, piraat en verkrachter.

De huidige regering onder leiding van Evelyn Wever-Croes (MEP) heeft in amper twee jaar de grote tekorten, soms tot Afl. 400 miljoen florin (200 miljoen euro) omgevormd tot 40 miljoen florin overschot, middels structurele hervormingen, en zonder hongerstaking. Helaas sloeg de COVID crisis toe en Aruba werd zeer hard getroffen.

Nederland heeft Aruba leningen aangeboden, zonder rente opslag, iets waar Aruba zeer erkentelijk en dankbaar voor is. Aruba hoopt weer op eigen benen te komen staan, en is bezig met de laatste loodjes van het economisch herstelplan.

Dat is danook de reden dat de aankondiging van Nederland dat een RFT wordt opgelegd, moeilijk te verteren is in Aruba. Maar beseft de Nederlandse belastingbetaler wel wat Premier Rutte hen aandoet?

Als Aruba onder de RFT komt, kan Aruba niet meer zelfstandig lenen. Nederland moet dan garant staan voor 4300 miljoen florin (2150 miljoen euro), want dat is de staatsschuld van Aruba, en die moet afgelost worden.

Tot op heden heeft Nederland nooit garant moeten staan voor de schulden van Aruba, en de Nederlandse belastingbetaler loopt dus geen risico. Tot nu. Want als het aan Premier Rutte ligt, verandert dit voor de Nederlandse belastingbetaler. Het wordt immers anders met de RFT.

Een RFT op dit moment kan leiden tot een “event of default”, waardoor de schuldeisers op de internationale kapitaalmarkt zenuwachtig worden en hun geld misschien nu willen opeisen, iets wat Aruba altijd heeft weten te voorkomen. Nederland moet dan direct garant gaan staan voor de staatsschuld van Aruba, en de Nederlandse belasting betaler krijgt ineens een extra risico van 2.150.000.000 euro.

Het opleggen van een RFT temidden de COVID-crisis, zonder Aruba voldoende bedenktijd te geven is onbehoorlijk en Nederland-onwaardig. Maar beseft de Nederlandse belastingbetaler wel wat Premier Rutte hen aandoet?

Bron: Persbericht kabinet Wever-Croes